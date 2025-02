Brasília vence em Fortaleza e consolida terceiro lugar no NBB

Brasília venceu Fortaleza e faz campanha surpreendente. Renan Ferreira / Fortaleza Basquete Cearense

Em jogo isolado pela fase de classificação do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília Basquete derrotou o Fortaleza/Basquete Cearense, nesta sexta-feira (7), por 84 a 62, mesmo atuando na casa do adversário.

Com o resultado, a equipe do Distrito Federal se consolida na terceira posição, agora com 15 vitórias contra nove derrotas. O time cearense, que perdeu pela 17ª vez em 23 jogos, caiu para a última colocação.

O ala-armador Gui Santos liderou a vitória do Brasília com 28 pontos e oito rebotes. Outros destaques do time brasiliense foram o ala estadunidense Anton Cook, com 20 pontos, quatro assistências e cinco rebotes e o armador Lucas Lacerda, que deixou a quadra com 12 pontos, cinco assistências e quatro rebotes.

No time cearense os cestinhas foram o ala Anderson Barbosa e o pivô Renan Lenz, ambos com 13 pontos anotados. O armador argentino Enzo Ruiz anotou 11 pontos, cinco rebotes e três assistências.

O NBB prossegue neste sábado (8) com três partidas. União Corinthians e Botafogo se enfrentam em Santa Cruz do Sul às 17 horas. No mesmo horário, Pinheiros e São Paulo disputam clássico paulista. Logo depois, às 18h, o Mogi Basquete recebe o Bauru Basket, em Mogi das Cruzes.