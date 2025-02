Brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo estão nas semifinais de duplas do ATP de Buenos Aires

— Hoje conseguimos jogar muito bem, do começo ao fim. Um jogo muito duro para nós. Como falei após a primeira rodada, jogo a jogo, adaptando ao saibro. Já conseguimos jogar bem melhor, estrategicamente também. Temos de mudar, quando sai da quadra dura para o saibro, algumas coisas, porque o jogo fica bem diferente. E hoje já conseguimos fazer essa mudança rápida, o que foi muito bom. Ficamos felizes. Estivemos na frente, depois atrás, conseguimos voltar, manter a calma — disse Melo, ex-número 1 do ranking de duplas e atual 37º do mundo.

— Foi um jogo de alto nível dos quatro jogadores. Tomamos uma quebra no primeiro set, mas mantivemos a cabeça do jogo, elevamos o nível do 2/4 até o 6/4. No segundo um game que eles devolveram bem e talvez umas escolhas erradas, mas depois mantivemos bem a cabeça, levando pro tie-break onde eles jogaram bem. No super tie-break uma boa intensidade do início ao fim — afirmou o atual 38º do ranking de duplas.