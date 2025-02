Brasileiro e argentino faturam título de duplas no tênis em cadeira de rodas do Rio Open

Daniel Rodrigues e Gustavo Fernández comemoram título no Rio. Divulgação / Fotojump/Rio Open

O brasileiro Daniel Rodrigues e o argentino Gustavo Fernández conquistaram o título de duplas do tênis em cadeira de rodas do Rio Open. Na decisão disputada neste sábado (22), eles venceram os espanhóis Dani Caverzaschi e Martín de la Puente, de virada, parciais de 2/6, 6/3 e 11/9, após 1 hora e 26 min de jogo disputado na quadra 1 do Jockey Club Brasileiro.

Fernandez é um dos maiores tenistas em cadeira de rodas da história e o grande nome da América do Sul na modalidade. O argentino, que já foi número 1 do mundo, tem 96 títulos no circuito ITF em seu currículo, incluindo oito Grand Slams.

Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, ele conquistou a medalha de bronze em simples, sendo o primeiro sul-americano a subir no pódio do tênis em cadeira de rodas na história.

Daniel Rodrigues tem 38 anos e é ex-número 11 do circuito mundial e tem como destaque em seu currículo cinco medalhas em Jogos Parapan-Americanos. Ele representou o Brasil pela quarta vez nos Jogos Paralímpicos em Paris.

Vice em duplas, de la Fuente foi campeão de simples do torneio. Na final disputada na sexta, ele derrotou Fernández com parciais de 7/5, 3/6 e 13-11.