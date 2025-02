Brasil x Argentina: onde assistir, horário e escalações pelo Sul-Americano sub-20

Brasil divide com Argentina a liderança do Sul-Americano.

O jogo entre Brasil x Argentina, pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20, será às 22h desta quinta-feira (13) . A partida ocorre na Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.

O time de Ramon Menezes acumula três vitórias na atual fase e divide a liderança com os argentinos, com nove pontos. Os quatro melhores se classificam ao Mundial sub-20, logo os brasileiros já garantiram vaga na competição internacional e estão apenas em busca do título.