Brasil vence Paraguai (3-1) e se classifica para o Mundial Sub-20

O Brasil venceu o Paraguai por 3 a 1 nesta segunda-feira (10) no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 e ficou com uma das quatro vagas que este torneio, que está sendo disputado na Venezuela, garante para o Mundial da categoria que será disputado este ano, no Chile.

Dois gols em dois minutos, marcados por Gustavo Prado aos 15 minutos e Rayan aos 17, deram a vantagem à seleção comandada por Ramon Menezes no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas. Alisson, que havia começado o jogo no banco, fechou a vitória brasileira aos 78 e assegurou a classificação faltando dois jogos para o fim.

Ángel Aguayo marcou o gol do Paraguai aos 25 minutos.

Prado, com uma jogada individual na área, e Rayan, com boa finalização de pé esquerdo concluindo um contra-ataque bem conduzido por Wesley, pareciam ter encaminhado a vitória para a Seleção.

Porém, o Paraguai reagiu com o gol de Aguayo - de cabeça após um escanteio - e ficou muito perto do empate através de duas jogadas perigosas de Octavio Alfonso: um chute de meia distância que explodiu no travessão aos 51 minutos e uma cobrança de falta que o goleiro Felipe Longo defendeu aos 63 minutos.

A tranquilidade da seleção canarinho só veio em outro contra-ataque. Pedrinho penetrou na área, cruzou rasteiro e Alisson aproveitou uma rebatida do goleiro Facundo Insfran.

O Brasil, com nove pontos em três jogos, lidera a tabela da fase final, seguido no momento pela Argentina, com seis pontos, e Colômbia e Paraguai, com três cada. Nem o Uruguai nem o Chile pontuaram.

A jornada de segunda-feira será completada com os jogos Argentina-Colômbia às 19h30 (horário de Brasília) e Chile-Uruguai (22h).

Caso vença, a Albiceleste Sub-20 de Diego Placente também garantirá de forma antecipada uma vaga no Mundial, que será disputado de 7 de setembro a 19 de outubro.