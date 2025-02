Brasil faz história e vence a Austrália no Circuito Mundial de Rugby Sevens

Yasmim marcou os dois tries brasileiros na partida. Zach Franzen / World Rugby

As Yaras, nome dado à seleção brasileira feminina de rugby, fizeram história na noite de sexta-feira (21). No primeiro dia de ação da etapa do Canadá do Circuito Mundial de Rugby Sevens, o Brasil brilhou ao derrotar a seleção atual campeã mundial, a Austrália, pela primeira vez na história, com um épico 14 a 12 no fechamento da segunda rodada do torneio.

O confronto contra as australianas foi o segundo do dia das brasileiras. Primeiro, as Yaras enfrentaram as donas da casa, que são as atuais medalhistas olímpicas de prata.

No BC Place, em Vancouver, as canadenses levaram a melhor e venceram as brasileiras por 26 a 19. No segundo embate do dia, o Brasil fez história.

Virada épica

Teagan Levi e Faith Nathan marcaram os dois primeiros tries do jogo para as australianas, que foram ao intervalo vencendo por 12 a 0. No entanto, o segundo tempo foi brasileiro e teve Yasmim brilhando com dois tries para uma incrível virada — o segundo e decisivo em ação orquestrada com Thalia Costa.

No último lance, Thalia aplicou um tackle salvador que impedia aquele que parecia try certo da Austrália. Festa brasileira com 14 a 12 emocionantes.

— É muito difícil achar palavras para descrever o que é esta vitória e o que estamos sentindo. É sempre um desafio jogar entre as melhores do mundo e no Brasil o rugby ainda não é popular — comentou Raquel Kochhann, atleta da equipe gaúcha Charrua e porta-bandeira da delegação brasileira na última Olimpíada.

A atleta destacou a busca de espaço para o rugby e a importância da vitória para mostrar a força da modalidade.

— Foi um trabalho coletivo. Temos atletas que se destacam individualmente, mas somos um time muito unido e que trabalha demais junto. Não estamos nunca sozinhas e nunca desistimos — analisou.

Neste sábado (22), o Brasil encara, às 19h46min, a Espanha para definir sua classificação às quartas de final, que ocorrerão no mesmo dia. O domingo (23) será de semifinais e finais.