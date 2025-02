Bottas pretende dar suporte ao jovem Kimi Antonelli em sua volta à Mercedes: 'Ser um mentor'

De volta à equipe Mercedes para a função de piloto reserva, Valtteri Bottas definiu uma de suas principais metas para a próxima temporada da Fórmula 1: dar suporte ao jovem estreante Kimi Antonelli, de 18 anos, substituto do heptacampeão Lewis Hamilton. O experiente finlandês de 35 anos foi substituído por outro jovem na Sauber, o brasileiro Gabriel Bortoleto, mas garante que ainda pode "ajudar" e quer ser o "mentor" do companheiro de George Russell.

Bottas deu entrevista à Sky Sports F1 e não escondeu sua satisfação de retornar à escuderia alemã sediada em Brackley, na Inglaterra. Questionado sobre como vai auxiliar o italiano Antonelli, ele garantiu que usará toda sua experiência para acalmar o garoto.

"Acho que mentor não está muito longe", afirmou Bottas. "Quando você é um novato, quando entra no esporte, há tantas coisas novas que você tem que aprender e eu definitivamente posso ajudar com isso. Meu trabalho é tentar ajudar o time o melhor que posso."

O finlandês ainda se colocou à disposição do companheiro de escuderia para esclarecer qualquer dúvida. "É claro que Kimi é um novato, então ele provavelmente terá mais perguntas do que George (Russell) e a equipe terá um par de olhos extra durante o fim de semana de corrida, olhando os dados, olhando a linha de direção, coisas assim", continuou o veterano, pronto para diversas funções.

"Estarei envolvido em todas as reuniões, nas coisas técnicas e posso ajudar muito no simulador, coisas assim. Vai ser um ano movimentado, diferente para mim, mas, sim, estou ansioso", destacou Bottas, que deixou um incidente com Russell no GP da Emilia Romagna de 2021 para trás.

"Nós podemos (nos ajudar), nós podemos rir do nosso incidente em Imola já, então isso é bom", disse o finlandês, prevendo uma temporada acirrada. "Vai ser bom assistir (as corridas), já posso dizer isso. Como as diferenças são bem pequenas no topo, mesmo entre quatro ou cinco times, vai ser muito difícil prever (resultados e campeão), o que é bom. Acho que é bom para os espectadores, é bom para o esporte e as primeiras corridas darão uma direção."