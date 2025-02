Botafogo usa cordel para oficializar a contratação do zagueiro David Ricardo

O Botafogo oficializou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro David Ricardo. A novidade é que o clube fez o anúncio utilizando a linguagem de cordel em suas redes sociais narrando a trajetória do atleta. O reforço nasceu em Teresina, capital do Piauí e conquistou uma Copa do Nordeste e um Estadual pela sua ex-equipe, o Ceará.