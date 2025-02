Botafogo oficializa a chegada do jovem e habilidoso atacante Nathan Fernandes

A torcida do Botafogo ficou indignada após a derrota no clássico diante do Flamengo, por 1 a 0, quarta-feira, reclamando da falta de um treinador efetivo e da carência de opções ofensivas. Nesta sexta, o clube amenizou as cobranças ao anunciar a contratação do jovem e talentoso atacante Nathan Fernandes, do Grêmio.

"O Botafogo oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Nathan Fernandes, de 19 anos. O jogador assinou vínculo até o fim de 2029 com o Glorioso", anunciou o clube carioca.

O Botafogo ainda fez questão de ressaltar as características principais de seu novo jogador. "O veloz e habilidoso jogador, que é natural do Rio de Janeiro, foi revelado nas categorias de base do Grêmio. Ao todo, foram 50 jogos, quatro gols e uma assistência pela equipe profissional."

A torcida botafoguense ainda terá de esperar um pouco para ver o atacante. Assim como o zagueiro Jair, contratado do Santos, Nathan Fernandes também está defendendo a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, no qual buscará o título no domingo à noite, na Venezuela.

Depois das saídas de Júnior Santos, Luiz Henrique, Almada e Tiquinho Soares, o Botafogo viu suas opções ofensivas bastante reduzidas e a torcida vinha cobrando reposição. Nathan Fernandes chega para brigar pela vaga de titular com Matheus Martins e Rafael Donato para formar o trio ao lado de Savarino e Igor Jesus.