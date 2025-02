Botafogo e Racing se enfrentam na Argentina no jogo de ida da Recopa Sul-Americana

Acostumada a receber novos nomes em sua lista de campeões, a Recopa Sul-Americana terá um vencedor inédito nesta temporada, quando o argentino Racing, campeão da Copa Sul-Americana, e o Botafogo, vencedor da Libertadores, se enfrentarem em uma série com o jogo de ida nesta quinta-feira (19), em Avellaneda.

Com 22 campeões, o troféu que coloca frente a frente os vencedores das competições anuais da Conmebol terá um novo nome em 2025 para suceder o Fluminense, campeão em 2024, com a possibilidade de ampliar o domínio brasileiro nos últimos anos ou devolver a coroa ao futebol 'albiceleste', sendo o Defensa y Justicia (2021) o último vencedor argentino.

Enquanto o Botafogo fechava 2024 como campeão da Libertadores pela primeira vez, o Racing comemorava a conquista da Sul-Americana, sua primeira premiação internacional em 36 anos.

O time carioca está longe de viver seu melhor momento. Após as saídas de grandes destaques daquela conquista histórica, como o atacante Luiz Henrique e o meio-campista argentino Thiago Almada, o clube ainda procura um técnico para substituir o português Artur Jorge, que deixou o comando da equipe no início de janeiro.

Enquanto essa indefinição continua, os resultados em campo têm sido decepcionantes. No último jogo que disputou, no Campeonato Carioca, o Botafogo ficou no empate em 1 a 1 fora de casa com o Boavista e não conseguiu vencer nas últimas três partidas. No momento está ficando de fora das semifinais do Estadual, faltando uma rodada para o fim da primeira fase.

A fraca campanha do Alvinegro levou à saída do técnico Carlos Leiria, e a equipe que entrará em campo em Buenos Aires será comandada por outro interino, Cláudio Caçapa, que teve uma boa passagem pelo clube em 2023.

- Racing irregular no Apertura -

'La Academia' albiceleste procurará erguer um troféu em que foi finalista em 1989, quando foi disputada a primeira edição, e em que o time argentino foi derrotado numa final acirrada pelo uruguaio Nacional, numa série em que Gustavo Costas jogou, hoje treinador do clube de Avellaneda.

"Algo lindo está por vir e temos que estar todos juntos. Peço às pessoas que confiem neste time. Seria um sonho conquistar mais uma copa internacional. Coloco meu corpo, não apenas minhas mãos, por esses jogadores. Nunca houve um grupo que representasse tanto a torcida", comentou Costas, que além de treinador é um torcedor apaixonado do Racing.

Depois de vencer a Copa Sul-Americana, o Racing pretende voltar a ser protagonista no cenário internacional, com a Libertadores na mira, apesar de ter começado o torneio Apertura com alguns altos e baixos.

A equipe de Costas perdeu três dos últimos quatro jogos em casa, com uma única vitória, sobre o Boca (2-0), enquanto no último sábado perdeu para o Argentinos Juniors por 3 a 2.

Já na Sul-Americana o Racing havia mostrado seu poder de fogo, com a força do atacante Adrián 'Maravilla' Martínez, embora tenha sofrido com a saída do colombiano Juanfer Quintero, que decidiu retornar ao seu país, além de apresentar alguns problemas defensivos.

A partida de ida será disputada no Cilindro de Avellaneda nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), e será apitada pelo chileno Felipe González.

Já na próxima semana o jogo de volta será disputado no Rio de Janeiro.

Possíveis escalações:

Racing: Gabriel Arias - Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Santiago Quirós - Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra o Martín Barrios, Gabriel Rojas - Luciano Vietto - Adrián Martínez e Maximiliano Salas. Técnico: Gustavo Costas.

Botafogo: John - Vitinho, Danilo Barbosa ou Serafim, Alexander Barboza, Alex Telles - Gregore, Allan, Marlon Freitas - Igor Jesus, Savarino, Matheus Martins. Técnico: Cláudio Caçapa.