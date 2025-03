Botafogo anuncia Elias Manoel, jovem atacante que estava na Major League Soccer

Setor carente do clube após as pesadas saídas de Luiz Henrique, Tiquinho Soares, Júnior Santos e Almada, o ataque do Botafogo ganhou nesta quinta-feira seu segundo reforço. Depois de anunciar Nathan Fernandes, de 19 anos, o clube trouxe outro jovem, Elias Manoel, de 23, que estava há três anos nos Estados Unidos.

"O Botafogo segue reforçando o setor ofensivo para a temporada 2025. Nesta quinta-feira (27), o Clube oficializou a chegada do atacante Elias Manoel. O atleta terá vínculo até o final de 2027", anunciou o clube. "Sucesso com a gloriosa camisa."

Elias Manoel passou as últimas três temporadas na Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos, onde defendeu New York Red Bulls e Real Salt Lake. Ele foi revelado pelo Guarani, mas se profissionalizou no Grêmio e espera ir bem em sua primeira oportunidade para valer no País.

Fora da disputa das semifinais do Carioca e também da Taça Rio, o Botafogo terá um bom tempo de folga após a decisão da Recopa desta quinta-feira. O próximo jogo oficial será na abertura do Brasileirão, dia 29 de março, diante do Palmeiras no Allianz Parque. E a ordem é entrosar os reforços.