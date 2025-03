Bia Haddad volta a decepcionar e cai na estreia pela 3ª vez seguida, agora do WTA de Mérida

O início de temporada não está sendo fácil para Beatriz Haddad Maia. A brasileira, 17ª do ranking mundial, somou a quarta eliminação na primeira rodada, nesta quinta-feira, ao ser derrotada pela eslovena Rebecca Sramkova, 40 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/3, no WTA de Mérida, no México.

As duas tenistas tiveram de lutar muito para manter seus serviços no primeiro set. Bia conseguiu uma quebra no quinto game e abriu 3 a 2. Mas a eslovena devolveu a quebra no game seguinte e voltou a empatar: 3 a 3.

A irregularidade no saque foi constante. Bia voltou a ficar em vantagem ao quebrar o serviço de Rebecca e ficar com 4 a 3 no placar, mas a brasileira não manteve mais uma vez: 4 a 4.

A partir daí, Bia e Rebecca passaram a confirmar os saques e a decisão da parcial foi para o tie-break. A brasileira chegou a estar na frente em 4 a 2 e 5 a 3, mas acabou perdendo por 10 a 8.