Bia Haddad se despede em duplas em Dubai; Andreeva surpreende Swiatek e faz história

Beatriz Haddad Maia faz um início de temporada para ser esquecido. E, nesta quinta-feira, amargou mais uma eliminação. Depois de cair na estreia de simples em Dubai, a brasileira se despediu nas duplas, ao lado da alemã Laura Siegemund, nas quartas de final do WTA 1000.

Ainda em busca do primeiro título com a "nova" parceira, Bia Haddad não conseguiu superar as principais favoritas em Dubai, a checa Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend. Mesmo realizando um jogo equilibrada, a dupla da brasileira acabou eliminada de virada, parciais de 6/3, 4/6 e 7/10.

Bia e Laura vêm ensaiando coisas boas na parceria, pois já somaram um vice no ano, em Adelaide, e pararam nas semifinais em Doha. Mas não tiveram sorte com a chave em Dubai, caindo diante das principais cabeças de chave já nas quartas. Mesmo assim, jogaram de igual para igual.

Brasileira e alemã começaram bem o jogo e quebraram logo no terceiro game. Repetiram a dose na nona parcial para abrir 1 a 0 com 6 a 3. Mas não mantiveram o ritmo no set a seguir, no qual perderam o serviço duas vezes. Devolveram um, mas caíram por 6 a 4, levando a decisão no super tie-break.

Na parcial de desempate, Bia e Laura abriram um mini break com 4 a 3 e dois serviços. Não aproveitaram, contudo. Depois do empate por 5 a 5, nada mais deu certo e as rivais arrancaram para fechar em 10 a 7 no segundo match point.

MIRRA ANDREEVA FAZ HISTÓRIA

Ainda dando os primeiros passos na carreira, a jovem russa Mirra Andreeva, de 17 anos, somou um grande resultado nesta quinta-feira em Dubai. Em partida sólida e de coragem, a 12ª colocada do ranking aplicou um duplo 6/3 na favorita Iga Swiatek para chegar à primeira semifinal de um WTA 1000, se vingando da derrota de Cincinnati no único encontro até então.

"Eu estava nervosa antes da partida. Mas disse a mim mesma que joguei muito bem na nossa última partida e que só precisava continuar jogando agressivamente. Não foi fácil diante de tantos fãs", comemorou Andreeva.

Além do avanço histórico, Andreeva se torna a primeira tenista com menos de 18 anos a superar a ex-líder do ranking e atualmente na segunda posição. Pela inédita final, e jovem russa vai ter nesta sexta-feira a única Top 10 que resistiu até as semifinais: Elena Rybakina, sétima do ranking.

A tenista do Casaquistão superou a norte-americana Sofia Kenin em sets diretos, parciais de 6/2 e 7/6 (7/2) e não escondeu a satisfação com o resultado. "Estou muito animada, gostando do meu desempenho em Dubai. Adoro este torneio, tenho ótimas lembranças de 2020 (caiu na final diante de Simone Halep e estou ansiosa pela próxima partida."