Bia Haddad Maia perde na estreia em Doha

Bia não fez bom jogo em sua estreia em Doha. Luiz Candido / CBT

A temporada 2025 de Bia Haddad Maia segue com maus desempenhos. Principal tenista do Brasil, a paulista foi eliminada neste domingo (9) em sua partida de estreia do WTA 1000 de Doha, no Catar. A algoz da brasileira foi a polonesa Magdalena Frech, 28ª do ranking mundial, que fez 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, após duas horas e 39 minutos de partida.

Cabeça de chave número 13 do torneio, onde teve seu melhor desempenho em 2023, quando foi até às quartas de final, Bia começou bem o duelo e com uma quebra de saque no segundo game abriu 3-0. Porém, a polonesa reagiu e venceu cinco games seguidos, incluindo duas quebras de serviço, para logo depois fechar em 6/4, após cometer apenas 11 erros não forçados contra 27 da brasileira.

A segunda parcial começou da mesma forma. Com uma quebra de saque no segundo game, Bia fez 3-0 logo a seguir e novamente viu Frech devolver o break e encostar em 2-3. Porém, a 16ª do mundo voltou a quebrar a europeia e fez 4-2. Insegura ao sacar a brasileira voltou a ceder o serviço em 3-4, algo não aproveitado pela rival, já que paulista voltou a devolver bem e fez 5-3 no saque da polonesa, para depois finalmente fechar em 6/3, usando a força de seus golpes ao aplicar 16 winners (bolas vencedoras) contra seis de Frech.

O set desempate teve outro roteiro e a tenista da Polônia estava mais atenta para aproveitar a primeira chance de quebra e marcar 2-0, para logo depois confirmar o seu serviço e liderar com três games de diferença.

As duas jogadoras mantiveram seus saques na sequência até Magdalena Frech marcar 6/3, com nova quebra, e garantir vaga na segunda rodada, onde enfrentará a vencedora do confronto entre sua compatriota Magda Linette e a russa Veronika Kudermetova, que recentemente impôs à Bia uma de suas cinco derrotas em sete jogos na temporada.