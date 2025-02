Bernie Ecclestone prevê parceria curta entre Hamilton e Ferrari: 'Não dura dois anos'

Hamilton chega à Ferrari a peso de ouro, com um contrato de dois anos, e receberá, segundo o The Telegraph, 50 milhões de libras (R$ 360 milhões) por temporada. "Ele não vai durar tanto tempo", prevê Ecclestone. "Piero Ferrari, que o levou lá, ainda acha que eles fizeram a coisa certa. Espero que tenham feito. Espero que eles não tenham simplesmente acabado desejando não ter feito."

Além de acreditar que a Ferrari dará prioridade a Leclerc, Bernie Ecclestone não vê Hamilton com a motivação necessária para permanecer na equipe aos 40 anos e com sete títulos mundiais conquistados na Fórmula 1. "Tenho minha teoria sobre isso. Não é a idade dos pilotos, mas há quanto tempo eles fazem a mesma coisa. Eu pensei sobre Lewis: 'Ele está ficando cansado, perdeu a motivação'. Se ele nunca tivesse vencido um campeonato mundial, poderia ser diferente, porque então haveria um incentivo para vencer um. Mas ele venceu sete", analisou.

Hamilton e Ecclestone nutriam bom relacionamento - o dirigente foi um dos principais incentivadores para que o piloto trocasse a McLaren pela Mercedes em 2012 - até que os comentários polêmicos do empresário, especialmente envolvendo racismo, fizeram com que cortassem relações. Hamilton chegou a chamá-lo de "ignorante e mal-educado", em 2020, e desde então o ex-chefão da F-1 tornou-se um crítico habitual do britânico, desde posições políticas às cores do capacete.