Benfica x Monaco: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

O duelo entre Benfica x Monaco , pela partida de volta do playoff da Champions League , será às 17h desta terça-feira (19). O confronto ocorre no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

No jogo de ida, em Monaco, a equipe portuguesa venceu por 1 a 0, com gol de Pavlidis. Agora, jogando em casa, o Benfica pode empatar, que avança às oitavas. Uma vitória por apenas um gol do Mônaco leva o duelo à prorrogação.