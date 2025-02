Benfica arranca empate contra Monaco (3-3) e vai às oitavas da Champions

O Benfica eliminou o Monaco nesta terça-feira (18), ao empatar em 3 a 3 em Lisboa, no jogo de volta da repescagem, e vai disputar as oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool ou o Barcelona.

O time português havia vencido por 1 a 0 na partida de ida, em Mônaco. Mas no Estádio da Luz, o duelo foi dramático com o Benfica ficando duas vezes em desvantagem no placar (2-1 e 3-2), antes de buscar o empate e a classificação aos 84 minutos com um gol do turco Orkun Kokcu.