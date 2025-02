Bellingham recebe suspensão de dois jogos por xingar o árbitro em partida do Espanhol

O meio-campista Jude Bellingham foi suspenso por dois jogos por agredir verbalmente o juiz no confronto em que o Real Madrid ficou no empate de 1 a 1 diante do Osasuna, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol, no último sábado. A punição foi divulgada nesta quarta-feira pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Na súmula, José Luis Munuera Montero, árbitro da partida, relatou que o atleta inglês utilizou uma linguagem ofensiva após a marcação de uma infração. O jogador não tinha amarelo e levou um cartão vermelho direto.

Com a suspensão, o técnico italiano Carlo Ancelotti não poderá contar com o jogador nos duelos diante do Girona, neste domingo, e também no encontro com o Betis, marcado para o próximo fim de semana (dia 2 de março).

A expulsão teve desdobramentos. Hansi Flick, treinador do Barcelona, condenou a postura do camisa 5 do clube merengue e fez um alerta a seus comandados de que não toleraria esse tipo de comportamento em sua equipe. Já Ancelotti e o próprio Belligham questionaram a postura do árbitro alegando rigor exagerado.

O Comitê disciplinar da RFEF, no entanto, bancou a marcação do juiz e impôs a punição ao jogador por "atitudes de desrespeito ou falta de consideração com os árbitros". Diante da situação, o Real Madrid disse que vai apelar da decisão para contar com o atleta nesses dois jogos em que foi penalizado.