Bayern vence de virada na visita ao Stuttgart e aumenta vantagem na liderança

Superando um placar adverso, o Bayern de Munique acabou vencendo por 3 a 1 na visita ao Stuttgart nesta sexta-feira (28) e reforçou ainda mais sua liderança no Campeonato Alemão , com uma vantagem provisória de onze pontos sobre o vice-líder Bayer Leverkusen .

No confronto desta sexta, o Stuttgart abriu o placar aos 34 minutos graças a Angelo Stiller, mas o gigante de Munique empatou pouco antes do intervalo através do francês Michael Olise aos 45, enquanto Leon Goretzka virou no segundo tempo aos 19 e Kingsley Coman marcou o terceiro no fim da partida.