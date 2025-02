Bayern empata sem gols com Leverkusen e mantém vantagem na liderança

Dominado durante toda a partida, o Bayern de Munique segurou um empate em 0 a 0 com o Bayer Leverkusen neste sábado (15), pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, e manteve oito pontos de vantagem na liderança da tabela.

Com o resultado, o Bayern chegou aos 55 pontos, contra 47 do Leverkusen, seu principal perseguidor na Bundesliga.

"Estamos satisfeitos com o resultado, podemos dizer assim. O Bayer Leverkusen estava num bom dia e nos pressionou, mas no final voltamos para casa com um ponto. Talvez tenha sido sorte, mas nós também já dominamos esse adversário e não conseguimos levar os três pontos", declarou após a partida o capitão do time bávaro, o experiente goleiro Manuel Neuer.