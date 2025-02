Bayern e Leverkusen duelam à distância na Bundesliga antes de se enfrentarem na Champions

Bayern de Munique e Bayer Leverkusen viverão um novo duelo à distância neste fim de semana, pela 24ª rodada da Bundesliga, pouco antes do confronto entre os dois time na Liga dos Campeões.

Na quarta-feira da próxima semana, em Munique, os dois primeiros colocados do campeonato alemão disputarão o jogo de ida do torneio europeu, seis dias antes da partida de volta, na BayArena, em Leverkusen.

Na rodada passada, o Leverkusen tinha a vantagem de poder colocar pressão sobre o Bayern já que jogava antes. O time venceu o lanterna Holstein Kiel e ficou provisoriamente a cinco pontos do líder, que respondeu um dia depois sem tremer, com uma vitória por 4 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, abrindo novamente a distância para oito pontos.

Desta vez a situação será inversa: o Bayern de Munique entrará em campo primeiro, na sexta-feira, na visita ao Stuttgart (7º), e no sábado o Bayer Leverkusen viajará para enfrentar o Eintracht (3º).

Os dois candidatos ao título terão, portanto, desafios difíceis. Com isso, não poderão relaxar e nem pensar em poupar forças ou jogadores para o confronto da Liga dos Campeões.

No Bayern, vencer a Bundesliga é o objetivo básico e até principal para muitos depois de ter perdido o título nacional no ano passado, embora a final da Liga dos Campeões seja disputada este ano em Munique, insistiu o presidente honorário e lenda do clube bávaro Uli Hoeness em entrevista à Kicker.