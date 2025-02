Barco brasileiro termina em 10º na etapa de Sydney do SailGP Championship

Martine Grael é capitã da equipe brasileira. AT Films / Sail GP

A terceira etapa da temporada do SailGP Championship foi realizada em Sydney, na Austrália. Os dois dias de competição apresentaram disputas emocionantes, velocidade extrema e grandes manobras que encantaram o público presente. Com um pódio formado por Grã Bretanha, Canadá e Austrália, o Brasil alcançou a 10° colocação entre as 12 equipes participantes, enfrentando desafios ao longo do evento.

Na sexta (7), um incidente entre o barco brasileiro e o barco alemão resultou na perda de pontos para ambas as equipes. Durante a corrida de treino, a equipe alemã danificou a proa do barco brasileiro. Como consequência, o time alemão perdeu 12 pontos na classificação do evento e 12 pontos na temporada, enquanto o time brasileiro sofreu a perda de 8 pontos na etapa e 4 pontos na classificação geral.

Com ventos variáveis e correntes complexas, as corridas exigiram estratégias precisas das equipes. O time brasileiro, em três corridas, alcançou 11º, 8º e 10°, respectivamente. No resultado geral da etapa, o Brasil, mesmo com a perda de pontos, ficou na décima posição entre os doze participantes.

— Foi um fim de semana desafiador para nós, especialmente pelo incidente na sexta-feira, que impactou nossa performance. Infelizmente, acabamos perdendo pontos, o que comprometeu nossa posição na etapa. Mas seguimos aprendendo e crescendo a cada regata— destaca Martine Grael, bicampeã olímpica e capitã do time.

A próxima etapa do SailGP será realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, entre 15 e 16 de março.