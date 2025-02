Bahia goleia o The Strongest e avança de fase na Libertadores 

Ademir fez dois gols na vitória baiana sobre os bolivianos. Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia venceu o The Strongest por 3 a 0 na noite desta terça-feira (25), em Salvador, e ficou com a vaga para a terceira fase da Libertadores. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1, na Bolívia.

Os gols na Arena Fonte Nova foram marcados por Lucho Rodríguez, de pênalti, e Ademir, duas vezes.

O zagueiro Jusino, do The Strongest, acabou expulso aos 44 do primeiro tempo após entrada dura tem Lucho. A vantagem numérica abriu caminho para a consolidação da vitória no segundo tempo.

O próximo adversário do Bahia sai do confronto Ñublense, do Chile, e Boston River, do Uruguai, que venceu na ida por 1 a 0. O jogo de volta será na casa dos chilenos nesta quarta-feira (26), às 19h.