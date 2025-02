Bahia anuncia o retorno do atacante Kayky por empréstimo após acordo com o Manchester City

A diretoria do Bahia anunciou nesta sexta-feira o retorno do jovem atacante Kayky. O jogador, que defendeu o clube em 2023, retorna por empréstimo. O jovem, de 21 anos, estava no Sparta de Rotterdam, clube da primeira divisão do Campeonato Holandês. Revelado pelo Fluminense, ele logo despertou interesse de clubes da Europa e foi adquirido pelo Manchester City, que agora negociou o retorno do atleta.

O atacante retorna ao futebol brasileiro após o Bahia ter acertado a transferência de Biel para o Sporting. O atleta de 21 anos foi cedido por empréstimo pelo clube inglês e seu vínculo vai até o fim desta temporada.

Com o acerto sacramentado, Kayky já realizou os exames médicos, assinou o contrato e já se integrou ao elenco no CT Evaristo Macedo para a disputa do Campeonato Baiano.

Revelado pelo Fluminense em 2021, Kayky viveu seu melhor momento na equipe do Bahia dois anos depois, quando disputou 28 partidas, balançou as redes em quatro oportunidades e ainda deu cinco assistências. Uma lesão no ligamento do joelho, no entanto, interrompeu essa sequência.

Pelo time holandês, a sua última partida aconteceu no dia 19 de janeiro, quanto esteve presente no empate de sua equipe com o RKC Waalwjik. Com uma passagem sem brilho, o atleta disputou sete partidas desde a sua cirurgia no joelho.