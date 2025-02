Baez vence e enfrenta algoz de João Fonseca na final do Rio Open em busca do bicampeonato

Único cabeça de chave vivo nas semifinais do Rio Open, o argentino Sebastian Baez confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga na final do torneio brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Neste sábado, ele superou o compatriota Camilo Ugo Carabelli de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/1, e poderá se tornar o primeiro bicampeão da história da competição de nível ATP 500.

Na final, marcada para as 17h deste domingo, no Jockey Club brasileiro, Baez enfrentará o francês Alexandre Müller, algoz do brasileiro João Fonseca na rodada de abertura. O tenista da França, 60º do mundo, despachou o argentino Francisco Comesaña, responsável por eliminar o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo e então maior favorito ao título.

Baez, de 24 anos, se torna o terceiro tenista a disputar duas finais no torneio carioca. O primeiro foi o também argentino Diego Schwartzman, vencedor em 2018 e vice em 2022. O outro foi o espanhol Carlos Alcaraz, campeão justamente em 2022 sobre o tenista da Argentina e vice na temporada seguinte, ao ser batido pelo britânico Cameron Norrie.

Atual número 31 do mundo, Baez celebrou mais uma final no Rio Open. "Para mim, o Brasil é especial. Tive bons resultados aqui em Futures, Challengers, ATPs também. Me sinto muito à vontade, também venho treinar aqui e as pessoas fazem com que eu me sinta muito bem. Adoro a quadra central e ela me traz muitas boas memórias", disse o campeão do ano passado, em busca do seu 7º título no circuito.

O resultado marca uma reviravolta na trajetória recente do argentino, que não ganhou nenhuma partida depois do US Open na temporada passada - o Grand Slam americano foi finalizado em setembro. "Estou feliz e orgulhoso por todo o trabalho e mais que tudo pela semana que estou tendo. Vinha de um final de ano bastante complicado e poder voltar a jogar bem em um local tão especial me alegra muito."

Neste sábado, Baez levou um susto no primeiro set contra o compatriota que era "lucky loser" (tenista que perde na rodada final do qualifying, mas ganha chance na chave principal após desistência de última hora). No entanto, o argentino de 1,70 metro de altura fez valer a força do seu poderoso forehand a partir do segundo set e encaminhou a virada na parcial seguinte.

Na sequência, Müller superou Comesaña por 2 a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 6/3, em uma batalha de 2h55min. Foi a primeira vez que o francês perdeu um set no Rio Open. A partida, equilibrada, foi marcada por uma queda do argentino junto à rede no segundo set, sem maiores consequências.