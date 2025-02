Atual campeão, Sebastián Báez garante vaga na final do Rio Open

Campeão da última edição do Rio Open , o argentino Sebastián Báez está na final da temporada 2025 e segue com chances de se tornar o primeiro jogador a vencer o torneio em duas oportunidades. Neste sábado (22), na primeira semifinal, ele derrotou o compatriota Camilo Carabelli, grande surpresa do ATP 500 carioca, por 2 a 1 , de virada, parciais de 3/6, 6/1 e 6/1, em uma hora e 45 minutos de partida.

Número 31 do ranking mundial, Báez tem seis títulos no currículo, sendo o Rio Open o maior deles, já que os outros cinco são da série 250 da ATP. Com a vitória deste sábado, ele igualou o espanhol Carlos Alcaraz (2022 e 2023) e o também argentino Diego Schwartzman (2018 e 2022), que também se classificaram para duas decisões no Rio de Janeiro.