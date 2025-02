Atual campeão, Leverkusen vira contra o Colônia na prorrogação e vai à semi da Copa da Alemanha

O jogo da BayArena começou com o favorito mandando no jogo. Mas sem conseguir tirar o zero do placar. Quando tudo levava a crer que os times levariam o 0 a 0 ao intervalo, um chutão do goleiro terminou com gol dos visitantes. Downs ganhou o pé de ferro e bateu às redes. Um companheiro estava impedido e teria atrapalhado na visão do goleiro, segundo os jogadores do Leverkusen reclamaram. O árbitro confirmou o gol.