Atlético de Madrid atropela o Getafe e carimba vaga na semifinal da Copa do Rei

Vivendo grande fase no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid confirmou o bom momento também na Copa do Rei ao garantir vaga na semifinal com uma goleada por 5 a 0 sobre o Getafe, nesta terça-feira, no Estádio Metropolitano. Os gols foram marcados por Giuliano Simeone (duas vezes), Samuel Lino, Correa e Sorloth.