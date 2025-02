Athletic Bilbao massacra Valladolid (7-1) e se consolida em 4º no Espanhol

O Athletic Bilbao aplicou uma goleada histórica de 7 a 1 no último colocado Valladolid neste domingo (23) em San Mamés, pela 25ª rodada da LaLiga, e segue na quarta posição, atrás dos três gigantes da competição.

Mikel Jauregizar abriu o placar logo aos 10 minutos. Nico Williams ampliou aos 35 antes de Maroan Sannadi (43') e Oihan Sancet (45'+2) praticamente garantirem a vitória antes do intervalo.

No início da segunda etapa (47'), o senegalês Mamadou Sylla diminuiu a diferença, mas a expulsão do croata Stanko Juric (56') deixou a sua equipe com dez jogadores, o que complicou ainda mais a situação dos visitantes.

Nico Williams (66') e depois Gorka Guruzeta (69') voltaram a marcar e Iñaki Williams (87') colocou a cereja no bolo fazendo o sétimo.

Com esta vitória, o Athletic passa a somar 48 pontos, três atrás do Real Madrid, que enfrenta neste domingo o Girona (11º), no Santiago Bernabéu.

O time de Ernesto Valverde está seis pontos atrás do líder Barcelona e cinco atrás do Atlético de Madrid, segundo colocado.

Já o Valladolid, que demitiu o técnico argentino Diego Cocca na última segunda-feira, continua no fundo do poço com 15 pontos, a oito da zona de permanência na primeira divisão.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Osasuna 1 - 0

- Sábado:

Alavés - Espanyol 0 - 1

Rayo Vallecano - Villarreal 0 - 1

Valencia - Atlético de Madrid 0 - 3

Las Palmas - Barcelona 0 - 2

- Domingo:

Athletic Bilbao - Valladolid 7 - 1

Real Madrid - Girona

(14h30) Getafe - Betis

(17h00) Real Sociedad - Leganés

- Segunda-feira:

(17h00) Sevilla - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 54 25 17 3 5 67 25 42

2. Atlético de Madrid 53 25 15 8 2 42 16 26

3. Real Madrid 51 24 15 6 3 52 23 29

4. Athletic Bilbao 48 25 13 9 3 44 22 22

5. Villarreal 44 25 12 8 5 48 35 13

6. Rayo Vallecano 35 25 9 8 8 27 26 1

7. Mallorca 34 24 10 4 10 23 30 -7

8. Betis 32 24 8 8 8 30 31 -1

9. Celta Vigo 32 25 9 5 11 36 38 -2

10. Osasuna 32 25 7 11 7 29 34 -5

11. Girona 31 24 9 4 11 32 35 -3

12. Real Sociedad 31 24 9 4 11 20 23 -3

13. Sevilla 31 24 8 7 9 29 34 -5

14. Getafe 30 24 7 9 8 20 18 2

15. Espanyol 27 25 7 6 12 24 36 -12

16. Leganés 24 24 5 9 10 22 35 -13

17. Las Palmas 23 25 6 5 14 29 43 -14

18. Valencia 23 25 5 8 12 25 41 -16

19. Alavés 22 25 5 7 13 28 39 -11

20. Valladolid 15 25 4 3 18 16 59 -43

./bds/rsc/dam/aam