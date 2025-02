Atalanta goleia Verona (5-0) com quatro gols de Retegui

A Atalanta recuperou neste sábado (8) a sua melhor versão ao vencer por 5 a 0 em sua visita ao Verona pela 24ª rodada da Serie A, com quatro gols do ítalo-argentino Mateo Retegui.

A 'Dea' vinha de uma derrota no meio da semana na Copa da Itália para o Bologna (1-0) e apesar do massacre deste sábado esta foi apenas a terceira vitória nos últimos onze jogos (três derrotas e cinco empates).

Retegui, que estava no topo da artilharia antes do jogo, já havia conseguido um hat-trick antes do intervalo, e completou o seu 'poker' na segunda etapa (56'). Agora ele acumula 20 gols em 24 rodadas do campeonato italiano.