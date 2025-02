Atalanta goleia o Hellas Verona com quatro gols de Retegui e pressiona Napoli e Inter

Retegui chegou a 20 gols no campeonato. Divulgação / @Atalanta_BC

A Atalanta só precisou de 45 minutos para se impor sobre o Hellas Verona, neste sábado (8), e construir uma goleada por 5 a 0, no estádio Marcantonio Bentegodi, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Mateo Retegui foi o destaque da partida, com quatro gols, mas o brasileiro Éderson também deixou o seu na rede.

O resultado levou a equipe de Bérgamo aos 50 pontos, um atrás da vice-líder, Inter de Milão, e a quatro do Napoli, o líder da competição, pressionando os principais concorrentes na briga pelo título. O Napoli recebe a Udinese, neste domingo, às 16h45 (de Brasília), enquanto a Inter enfrenta a Fiorentina, no San Siro, na segunda-feira, também às 16h45. Já o Verona continua na parte de baixo da tabela, com 23 pontos - três acima da zona de rebaixamento.

Mesmo atuando fora de casa, a Atalanta não tomou conhecimento dos anfitriões e foi superior em campo do início ao fim do primeiro tempo, período no qual abriu 4 a 0 de vantagem. Sem conseguir se aproximar da meta do goleiro Rui Patrício, o Hellas Verona até tentou assustar com finalizações de fora da área, mas os visitantes aproveitaram os espaços, a partir dos 20 minutos, e liquidaram o jogo em 15 minutos.

O artilheiro da atual edição do Italiano, Mateo Retegui assumiu a responsabilidade e abriu o placar aos 21 minutos, aproveitando uma sobra na área. Quatro minutos depois, o atacante ítalo-argentino recebeu o passe de Djimsiti e tocou no canto direito do goleiro Montipo para ampliar.

Com amplo domínio, o terceiro gol era questão de tempo. Aos 35 minutos, Posch exigiu boa defesa de Montipo, mas, na jogada seguinte, o brasileiro Éderson aproveitou o contra-ataque para deixar a sua marca. Ainda no primeiro tempo, aos 44, Retegui pegou outro rebote na área do Hellas para mandar para a rede: 4 a 0.

O time da casa tentou adotar uma postura mais ofensiva na etapa complementar e diminuir o prejuízo, mas o conjunto de Bérgamo manteve o ritmo acelerado e chegou ao quinto gol aos 11 minutos, novamente com Retegui, que mandou a bola no canto direito após ser acionado por Marten de Roon.