Astro do Arsenal e da Holanda, Van Persie será técnico do Feyenoord na Liga dos Campeões

O ex-atacante Robin van Persie foi anunciado neste domingo como novo técnico do Feyenoord, equipe que está nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Aos 41 anos, o astro do Arsenal e da seleção holandesa vinha treinando o Heerenveen, equipe da primeira divisão da Holanda.

Van Persie iniciou e encerrou a carreira como atleta no Feyenoord. Ele despontou para o futebol profissional em 2001 com a equipe de Roterdã, na qual venceu em 2002 a então Copa da Uefa (hoje, Liga Europa). Em 2004, foi para o Arsenal e permaneceu em Londres por sete temporadas, vencendo a Copa da Inglaterra de 2005.

Também ganhou o Campeonato Inglês de 2013 com o Manchester United e passou pelo Fenerbahçe, da Turquia, antes de retornar para o Feyenoord, em 2018, para se aposentar no ano seguinte. Ele é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 50 gols, quatro a mais que o atacante Memphis Depay, do Corinthians.

A carreira de treinador de Van Persie também começou no Feyenoord, onde foi assistente de Dick Advocaat, em 2020. Ele treinou equipes das categorias de base do clube até 2024, quando foi contratado pelo Heerenveen.

"Todos sabem o quão especial é a minha ligação com o Feyenoord. Estou muito ansioso, junto com uma comissão técnica forte, para trabalhar com os jogadores e termos sucesso", disse o ex-atacante. Ele assume o Feyenoord na terceira colocação da liga nacional.