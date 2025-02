Astro da NBA pede All-Star Game no Rio de Janeiro, e prefeito responde: "Mais do que pronto"

O jogador, astro do Milwaukee Bucks fez uma postagem nas redes sociais pedindo que o Jogo das Estrelas de 2027 seja realizado no Rio de Janeiro ou em uma cidade da China.

A publicação chegou até o prefeito Eduardo Paes, que respondeu dizendo que o Rio está "mais do que pronto" para receber o evento que reúne os melhores jogadores da temporada da NBA. O grego sugeriu que a semana do All-Star tenha um revezamento, alternando entre uma cidade dos Estados Unidos e uma fora do país.