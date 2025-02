Arne Slot pega dois jogos de gancho por confusão após a partida entre Liverpool e Everton

O técnico do Liverpool, Arne Slot, foi suspenso por duas partidas nesta quarta-feira por sua conduta com os árbitros após o tumultuado clássico em Merseyside, contra o Everton, em jogo válido pelo Campeonato Inglês.

Slot admitiu que "agiu de maneira imprópria" ao se dirigir ao árbitro da partida e ao auxiliar" após o empate de 2 a 2 no Goodison Park, em 12 de fevereiro, informou a Associação de Futebol da Inglaterra (FA na sigla em inglês).

Slot recebeu um cartão vermelho por sua conduta após a partida e desde então disse que se arrependeu de suas ações. Após o jogo, o comandante do Liverpool pareceu apertar agressivamente a mão do árbitro Michael Oliver e fazer alguns comentários ao juiz em meio ao caos que tomou conta do gramado.