Apresentado, Cédric vê chance de retomar regularidade com contrato curto no São Paulo

O lateral-direito Cédric Soares afirmou nesta segunda-feira que vai aproveitar o contrato curto com o São Paulo para retomar a regularidade, após ficar quase um ano sem entrar em campo. O português de 33 anos, com passagens pelo Arsenal e pela seleção do seu país, foi apresentado oficialmente no clube brasileiro nesta segunda.

"Eu estava treinando em Portugal, mas surgiu essa oportunidade de treinar em nível mais alto em um clube enorme como o São Paulo, que representa tanto o Campeonato Brasileiro e é referência internacional. Não tive dúvidas, vim para cá com a possibilidade de treinar em nível mais alto. Estou melhorando fisicamente, isso me deixa feliz, e as condições têm sido excelentes. E o grupo tem sido incrível comigo", comentou.

O lateral não joga desde março do ano passado, quando ainda representava as cores do Arsenal. No São Paulo, assinou contrato até 30 de abril. A renovação do vínculo está condicionada a metas a serem alcançadas.

"É importante eu voltar a jogar com regularidade, aqui no Brasil tem essa possibilidade porque se joga muito por aqui, a cada três dias praticamente", afirmou. "Vejo as coisas com muito bons olhos, adoro estar em jogo, três em três dias. É difícil para o atleta às vezes, mas é o que faz o atleta feliz. Por isso encaro de forma positiva."

Cédric revelou ter ouvido conselhos do ex-zagueiro Miranda, ídolo do São Paulo, antes de acertar com o clube brasileiro. O defensor é amigo pessoal do reforço português. "Antes de vir, eu me encontrei com o Miranda. Jogamos juntos na Inter de Milão e ele fazia parte do meu grupo de amigos próximos. Tive uma conversa, tinha a possibilidade de treinar aqui. O Miranda deu as melhores referências. Falou muito bem".