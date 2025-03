Após quase ser reforço do Palmeiras, Wanderson troca o Internacional pelo Cruzeiro

O Cruzeiro oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Wanderson, de 30 anos. O jogador assinou contrato com o clube mineiro até dezembro de 2027, com possibilidade de renovação. Ele chega para reforçar o setor ofensivo da equipe, que já conta com nomes de peso como Dudu, Gabigol, Bolasie e Kaio Jorge.

A negociação envolveu um acordo com o Internacional para o abatimento da dívida referente à compra do atacante Wesley. Dessa forma, o Cruzeiro conseguiu viabilizar a contratação sem um grande impacto financeiro imediato.

Wanderson construiu a maior parte de sua carreira na Europa, onde passou por clubes de destaque. Revelado pelo Ajax, da Holanda, o atacante também atuou no futebol da Bélgica, Espanha e Rússia antes de desembarcar no Brasil para vestir a camisa do Internacional.

Pelo clube gaúcho, Wanderson disputou 136 partidas, marcou 21 gols e contribuiu com 19 assistências. Ele esteve próximo de um acerto com o Palmeiras no início do ano, mas a negociação foi barrada após críticas da torcida, que cobrava um centroavante. Posteriormente, o clube paulista optou por contratar Vitor Roque.

No Cruzeiro, o atacante chega para disputar posição em um elenco que passou por grandes reformulações e tem ambições altas para a temporada. A equipe celeste, no entanto, vive um momento de transição, tendo sido eliminada na semifinal do Campeonato Mineiro para o América.