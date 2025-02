Após perder assento para Bortoleto, piloto chinês vira reserva da Ferrari

Zhou vai dividir as funções de reserva com outro ex-piloto da Sauber, o italiano Antonio Giovinazzi, que correu pela última vez na F-1 em 2021 e é um reserva de longa data que ainda não pilotou pela equipe. Na prática, o chinês deve ser a primeira opção do time italiano caso Charles Leclerc ou Lewis Hamilton não possam vir a correr.