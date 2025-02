Aos 41 anos, Dante renova com Nice até 2026

Desde que chegou vindo do alemão Wolfsburg, Dante, que já havia atuado no Borussia Mönchengladbach e no Bayern de Munique, clube pelo qual conquistou a Liga dos Campeões em 2013, disputou 300 partidas com a camisa do Nice, marcando 8 gols. Ele já é o sétimo jogador com mais partidas disputadas na história do clube do sul da França.