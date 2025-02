Antonia lembra jogo marcante pela seleção que culminou com a prata olimpica: 'Me descreveu'

Símbolo de superação na conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a zagueira e lateral Antonia está de volta à seleção brasileira para série de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, querendo que sua história na competição francesa sirva de motivação às companheiras.

Atualmente defendendo as cores do Real Madrid e saudável, a defensora não esconde que a partida com a Espanha, na qual o Brasil corria o risco de eliminação, perdendo por 2 a 0 e com Marta expulsa, jamais sairá de sua mente.

Após um choque com a companheira Gabi Portilho, Antonia sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda e, mesmo assim, permaneceu em campo por 14 minutos, ajudando a equipe nacional a segurar o revés mínimo e se garantir no mata-mata. Iria ate à decisão com os Estados unidos, deixando pelo caminho as espanholas com show e triunfo por 4 a 2.

"Infelizmente, saí ali por causa de uma lesão grave. Foi um jogo que me marcou muito, porque ali todos viram que a Antonia é entrega, é garra, é uma pessoa que joga muito com a emoção, com o coração, com o sentimento de representar bem o meu país", recordou. "Nada poderia me descrever melhor do que aquele momento de pura garra. Eu tinha dor, mas sabia que, pelas minhas companheiras, se a sente conseguisse passar de fase, elas iam dar esse retorno pra mim e para as outras meninas que se contundiram, a Tamires e a Rafaelle", contou.

Antonia admite, contudo, que deixaria o campo se soubesse da gravidade da lesão. "Sem dúvida alguma a gente não sabia que se tratava de uma fratura. Ali, no calor do jogo, eu com o corpo quente, a gente achou que seria alguma outra coisa, um problema muscular. A saúde do atleta está sempre em primeiro lugar e jamais isso aconteceria se soubéssemos da fratura", confirmou.