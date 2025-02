Antetokounmpo e Anthony Davis viram desfalques para o All-Star Game da NBA

O All-Star Game da NBA sofreu duas baixas nas últimas horas. Anthony Davis e Giannis Antetokounmpo estão lesionados e não poderão disputar o evento festivo da liga americana no dia 16, no Chase Center, em São Francisco, nos Estados Unidos. Antetokounmpo seria titular enquanto Davis reforçaria a equipe reserva.

As duas baixas foram confirmadas neste domingo. O técnico do Milwaukee Bucks, Doc Rivers, informou que o astro grego sofreu uma distensão na panturrilha esquerda. A expectativa é de ausência por uma semana, o que alcançaria o próximo fim de semana, justamente a data do All-Star Game.

Outro desfalque será o de Anthony Davis, destaque no noticiário esportivo nas últimas semanas em razão da surpreendente troca envolvendo Luka Doncic, entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. O reforço fez boa estreia pelos Mavericks, neste fim de semana, mas sofreu uma distensão no adutor esquerdo. A previsão é de baixa por "múltiplas semanas".

Sem Antetokounmpo, os Bucks superaram o Philadelphia 76ers por 135 a 127 neste domingo, em rodada reduzida da NBA em razão da disputa do Super Bowl, a grande final da NFL, a liga americana de futebol americano.

A ausência do astro grego foi compensada pela bela apresentação de Damian Lillard, cestinha da partida com 43 pontos. Os reservas também se destacaram. Gary Trent Jr. registrou 23 pontos enquanto Bobby Portis obteve um "double-double" de 18 pontos e 13 rebotes. Tyrese Maxey foi o destaque dos Sixers, com 39 pontos.

Os Bucks ocupam o quinto lugar da Conferência Leste, com 28 vitórias e 23 derrotas. Já a equipe da Filadélfia figura no 11º posto da mesma tabela, com 20 vitórias e 32 derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Detroit Pistons 112 x 102 Charlotte Hornets

Houston Rockets 94 x 87 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 135 x 127 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves

Washington Wizards x San Antonio Spurs

Miami Heat x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers