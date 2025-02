Antes da final da Recopa contra o Botafogo, dois torcedores do Racing são baleados no Rio

Racing venceu o jogo de ida da Recopa em Avellaneda. ALEJANDRO PAGNI / AFP

O jogo da volta da final da Recopa Sul-Americana entre Botafogo e Racing já está marcado por um fato triste. Nesta quarta-feira (26), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, dois torcedores argentinos foram baleados.

O clube carioca lamentou o ocorrido e se colocou à disposição da diretoria do Racing, adversário desta quinta-feira (27), às 21h30min, no Estádio Nilton Santos.

Segundo relatos, os torcedores estavam com familiares na areia, na altura do Posto 4, quando um homem saiu de uma moto no calçadão, foi até a praia e roubou o cordão de um deles. O suspeito atirou nos dois argentinos antes de fugir com a moto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os torcedores — identificados como Gabriel Gago e Cristian Pagani — foram socorridos por um helicóptero e estavam em estado grave.

Em nota, o Racing afirmou ter entrado em contato com autoridades do consulado argentino no Rio de Janeiro para prestar assistência às vítimas.

O clube argentino reforçou a "necessidade de medidas para reduzir o risco de situações" como a que ocorreu na Barra da Tijuca, "sobretudo as que devem estar a cargo dos órgãos de segurança locais".

Veja a nota do Racing

Veja a nota do Botafogo

"O Botafogo lamenta o incidente ocorrido na tarde de hoje na Barra da Tijuca, em que dois torcedores do Racing foram assaltados e baleados. O Clube já entrou em contato com a diretoria do Racing colocando-se à disposição para ajudar no que for necessário."

Recopa Sul-Americana

A competição entre o Botafogo, vencedor da Libertadores da América, e o Racing, campeão da Sul-Americana, teve início na Argentina, em 20 de fevereiro, com vitória dos argentinos pelo placar de 2 a 0.

O clube da casa saiu na frente com Vietto em cobrança de pênalti, aos 30 minutos da etapa inicial, após Barboza acertar o rosto de Martínez com o braço, dentro da área, e receber cartão amarelo. O camisa 10 do Racing, inclusive, foi substituído ainda no primeiro tempo com dores.

Na etapa final, o Racing continuou com as rédeas do duelo e ampliou em contra-ataque. Aos 17 minutos, Salas encontrou Martínez na área, e o atacante bateu por cima de John para fazer o segundo gol.

Aos 43, Cuiabano foi expulso por acertar um chute no rosto do zagueiro Colombo, enquanto ambos estavam caídos no gramado, o que complicou ainda mais qualquer chance de reação brasileira.

O Racing ainda teve ao menos duas chances claras de fazer o terceiro, com Martirena e Nardoni, que pararam no goleiro botafoguense.