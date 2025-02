Andreas Pereira recusa o Palmeiras por entender que não voltaria à Europa

Andreas Pereira fez o Palmeiras esperar, negociou por um mês e meio com o clube paulista e, no fim, resolveu recusar a proposta. O meio-campista de 29 anos avisou à diretoria palmeirense que deseja ficar na Europa e a negociação foi encerrada nesta segunda-feira.

O jogador belga naturalizado brasileiro está há três temporadas no Fulham. Na atual temporada, fez dois gols e deu três assistências em 23 partidas. No total, desde 2022, tem dez gols com a camisa do time inglês. Seu contrato é valido até junho de 2026.