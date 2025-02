Ancelotti prevê clássico difícil e desdenha de provocações do Atlético: 'Não entendo tuíte'

O Real Madrid enfrenta o Girona, neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol, mas o técnico Carlo Ancelotti não conseguiu fugir das perguntas sofre o clássico com o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na entrevista coletiva deste sábado.

O técnico também ignorou a provocação do rival, que tem publicado em suas redes sociais uma irônica cartilha com "instruções básicas" do Real Madrid antes dos clássicos, como pressionar a arbitragem. "O tuíte? Tenho dificuldade para entender o que é um tuíte. Não entro nessas coisas", afirmou.