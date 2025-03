Ancelotti anuncia volta de Mbappé contra o Betis

Desfalque na Copa do Rei após uma cirurgia dentária, o craque do Real Madrid Kylian Mbappé poderá retornar ao time titular neste sábado, pelo Campeonato Espanhol contra o Betis, em Sevilha, confirmou nesta sexta-feira (28) seu técnico Carlo Ancelotti.

O astro é o artilheiro do Real Madrid nesta temporada, com 28 gols em 39 jogos.

É uma boa notícia para o atual campeão da Espanha e da Europa, que atualmente ocupa o segundo lugar da LaLiga com os mesmos pontos do Barcelona (1º, 54 pontos) antes da complicada visita ao Betis (7º, 35 pontos) do técnico chileno Manuel Pellegrini.