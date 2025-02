Analistas opinam: o que Cristiano Ronaldo ainda pode dar ao futebol e qual seu lugar na história?

Cristiano Ronaldo já é uma das lendas do futebol. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo completa 40 anos nesta quarta-feira (5) e já entregou muito ao futebol. Gols, títulos e momentos marcantes colocam o português em um patamar elevado na história do esporte. Mas, afinal, mesmo com uma idade avançada, na qual muitos jogadores já estão aposentados, o que CR7 ainda pode dar ao futebol?

Por tudo o que já fez, Cristiano Ronaldo está em qual prateleira de craques do esporte? Analistas de Zero Hora trazem opiniões a respeito do "quarentão" português.

Leonardo Oliveira, colunista de Zero Hora

— CR7 pode dar ao futebol números ainda mais assombrosos do que aqueles que já ostenta. Ele é obsessivo, com o espírito competitivo e ambição que movem os fenômenos do esporte. Cristiano Ronaldo, certamente, está na mesma galeria em que se encontram Michael Jordan, Kobe Bryant, Ayrton Senna, Michael Phelps, todos que levaram o dom para praticar o esporte às alturas com muito suor, disciplina e dedicação.

Marcos Bertoncelo, colunista de GZH e plantão esportivo da Rádio Gaúcha

— Cristiano Ronaldo está, com certeza, no meu top 10 de maiores jogadores da história do futebol. Ficaria abaixo de Pelé, Messi e Maradona, em uma prateleira ao lado de nomes como os de Cruyff, Ronaldo, Romário e Zidane. CR7 será o primeiro craque a ultrapassar a barreira dos 40 anos em grande nível, demonstrando uma capacidade física incomum se compararmos com outras lendas do futebol. Penso que este seja o seu grande legado para o esporte: dedicação e profissionalismo. Elementos que faltaram para vários outros craques.

Valter Junior, participante do Podcast Deu Liga, sobre futebol internacional

— Exemplo. O que é o que mais Cristiano Ronaldo pode dar a quem aprecia futebol. Tudo aquilo que ele possa a vir conquistar daqui para frente, como títulos e a marca de mil gols, acrescenta muito pouco àquilo que foi construindo durante a sua carreira. Toda a devoção para se tornar um atleta mais completo seria recompensada com a disputa de mais uma Copa do Mundo, seria a sexta e estabeleceria um novo recorde — analisa sobre o que Cristiano Ronaldo ainda pode entregar ao futebol.

— É uma prateleira que só de escada para alcançar. Está nas mais elevadas, onde estão apenas as referências, junto com outros imortais do futebol. Difícil fazer uma hierarquia nesse nível. Em uma lista rápida, provavelmente não esteja no top 5. Talvez top 10. Certamente top 15.