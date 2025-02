Amanda Anisimova conquisita em Doha seu 1º título de WTA 1000

A tenista americana Amanda Anisimova, número 41 do mundo, conquistou seu primeiro título de WTA 1000 neste sábado (15), em Doha, com a vitória na final sobre a letã Jelena Ostapenko (N. 37).

Anisimova fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 45 minutos.

Além disso, Anisimova também se tornou a jogadora com pior ranking a ser campeã do WTA 1000 Doha desde a criação do torneio, em 2001.