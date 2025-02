Almir Junior é convocado para o Sul-Americano Indoor de Atletismo

O saltador Almir Junior , da Sogipa, foi convocado para a disputa da quarta edição do Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo . A competição acontecerá em Cochabamba, na Bolívia, nos dias 22 e 23 de fevereiro. A lista dos 30 atletas da seleção masculina foi divulgada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

A equipe brasileira conquistou o tricampeonato em 2024, também em Cochabamba. A cidade boliviana tem a única pista oficial indoor da América do Sul.

Almir Junior está na Europa e já disputou algumas competições. Em janeiro, ele foi prata na disputa do salto em distância, no Meeting de Lisboa, em Portugal. Depois, o vice-campeão mundial indoor de salto triplo em 2018 garantiu um quarto lugar no Meeting de Val-de-Reuil, na região da Normandia, na França, onde atingiu a marca de 16m12cm. O vencedor foi o cubano Lázaro Martínez, campeão mundial indoor de 2022, que saltou 17m03cm.