Alcaraz passa sem sustos por Vavassori e vai às quartas no ATP 500 de Roterdã após 1h05 de jogo

Carlos Alcaraz não quis saber de sustos em seu segundo jogo no ATP 500 de Roterdã, na Holanda, e se garantiu nas quartas de final após grande apresentação diante do italiano Andrea Vavassori, apenas o 317º do mundo. Com jogo avassalador, o ex-líder do ranking e agora 3º colocado se garantiu com 6/2 e 6/1 em apenas 1h05 de partida.