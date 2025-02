Alan Franco comemora grande fase do sistema defensivo do Atlético-MG: 'Contribuição de todos'

Com negociações avançadas com o Atlético-MG para renovação do contrato que se encerra em dezembro, Alan Franco virou uma espécie de jogador chave para o esquema defensivo de Cuca. Auxiliando os defensores, o volante celebra os sete jogos sem sofrer gols da equipe, uma arma para ter chegado às finais do Mineiro.

O time passou pelas semifinais com duas vitórias por 2 a 0 sobre o Tombense, também estreou sem ser vazado na Copa do Brasil, diante do Tocantinópolis (2 a 0), e já vinha de outros quatro jogos ilesos, um deles o clássico com o Cruzeiro, no qual fez 2 a 0, e outro o triunfo por 1 a 0 na casa do bom Athletic.

"Acho que é uma contribuição de todo mundo. A gente sempre fala que uma boa defesa começa no ataque. Estamos procurando fazer isso em cada jogo. Até o momento, está dando certo e queremos melhorar ainda mais", afirmou Alan Franco, uma espécie de terceiro zagueiro ou líbero de Cuca.

"Como atleta profissional, acho que é necessário a gente se adaptar a qualquer circunstância de jogo. Temos é que melhorar a cada dia, e estou sempre à procura de ajudar a equipe", disse o volante, satisfeito com o bom momento no clube e na expectativa de ampliar seu vínculo.

"Há interesse sempre (de outros clubes), mas sou um cara grato ao Galo, a primeira equipe que deu a oportunidade de jogar no exterior (ele é equatoriano). Estou muito à vontade com a minha família em Belo Horizonte, há conversas pela renovação), mas ainda não posso falar nada", revelou o jogador, sobre as negociações antecipadas com os dirigentes.