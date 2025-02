Alaba tem lesão na perna esquerda constatada e pode desfalcar Real Madrid por três semanas

Carlo Ancelotti terá de administrar mais um problema no sistema defensivo do Real Madrid. Nesta terça-feira, o zagueiro David Alaba sofreu uma lesão no músculo adutor da perna esquerda e deve ficar até três semanas fora da equipe.

O clube anunciou a contusão em seu site oficial. "Após exames realizados em nosso jogador David Alaba pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no adutor da perna esquerda. Aguardando evolução."

O jogador estava nos planos do treinador para atuar como titular no duelo desta quarta-feira, diante do Leganés, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Rei.

Alaba se junta aos defensores Rüdiger e Militão, que também estão entregues ao departamento médico do clube. Diante de tantos desfalques, Ancelotti ficou apenas com Asencio como zagueiro de ofício para colocar em campo. Para a partida, o treinador italiano estuda a possibilidade de improvisar Tchouaméni no miolo de zaga.